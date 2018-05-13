Mercedes-Benz подписал контракт с китайским конкурентом Tesla

Концерн Daimler AG определился с поставщиком батарей для своих автомобилей. Выбор пал на китайскую компанию, чей рост в последнее время впечатляет.

Как сообщает портал Motor1, концерн подписал договор с компанией China’s Contemporary Amperex Technology (CATL). На данный момент неизвестно то, какие именно автомобили немецкой марки получат батареи этого производителя — все, или лишь те, что будут производиться в Китае и продаваться на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

China’s Contemporary Amperex Technology — это не далеко не пустое слово в автомобильной промышленности. Компания поставляет свои батареи не только известному китайскому производителю электрокаров BYD и японскому производителю электроники Panasonic. Она также сотрудничает с PSA, Hyundai BMW , BAIC, Geely , Yutong, SAIC, Foton, а также производителями автобусов Zhongtong Bus и Xiamen King Long.

Daimler ранее сообщал, что к 2025 году электрические модели марки будут стоить столько же, сколько и модели с традиционными двигателями. Также сообщалось, что в будущем дочерняя марка Smart может полностью перейти на электрические двигатели, что в разы повысит потребность Daimler в батареях.

На фото: электрический концепт Mercedes-Benz Generation EQ В апреле информационное агентство Reuters подтвердило, что China’s Contemporary Amperex Technology выручила при помощи выхода на IPO более двух миллиардов долларов для строительства своей «гигафабрики» на 24 ГВт⋅ч, что добавится к существующим мощностям на 17 ГВт⋅ч. Если планы China’s Contemporary Amperex Technology будут воплощены в жизнь, то компания сможет опередить в этом отношении Tesla , чья «гигафабрика» в Неваде производит, по оценкам специалистов в этой отрасли, 35 ГВт⋅ч энергии, но Илон Маск не раз уже сообщал, что к 2020 году компания нарастит мощности «гигафабрики» в три раза.

Вчера портал Карельские Вести также сообщал, что серийная версия Mercedes-AMG GT Concept получит 800-сильный мотор, что может свидетельствовать о том, что батареи массово понадобятся широкому спектру «заряженных» моделей AMG.

По материалам: www.kolesa.ru