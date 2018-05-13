Ford разместил видео о своем новом Mustang

На ролике сделана попытка сделать рекламу Ford Mustang поколения 2018 года.

Видео показывает Ford Mustang 2018 с разных ракурсов. В частности, видны различны схемы работы приводов машины, системы выхлопов, порядок настройки приборной панели с диагональю в 12 дюймов.

Продемонстрированный маркетинговый ход направлен на покупателя. Ролик косвенно нацелен против конкурента в аналогичном классе — Dodge Challenger

Отдельный акцент сделан на моторе, который будет под капотом у Mustang. Это будет двигатель в 8 цилиндров, сделанный компанией «Stang» и успевший уже получить множество призов на различных смотрах.

Авторы ролика считают, что видео делает упор на свою прямолинейность. Ведь не все покупатели, желающие стать владельцами Mustang разбираются в обилии цифр и других технических деталях.