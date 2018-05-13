Ford разместил видео о своем новом Mustang 

На ролике сделана попытка сделать рекламу Ford Mustang поколения 2018 года.
Видео показывает Ford Mustang 2018 с разных ракурсов. В частности, видны различны схемы работы приводов машины, системы выхлопов, порядок настройки приборной панели с диагональю в 12 дюймов.
Продемонстрированный маркетинговый ход направлен на покупателя. Ролик косвенно нацелен против конкурента в аналогичном классе — Dodge Challenger.
Отдельный акцент сделан на моторе, который будет под капотом у Mustang. Это будет двигатель в 8 цилиндров, сделанный компанией «Stang» и успевший уже получить множество призов на различных смотрах.
Авторы ролика считают, что видео делает упор на свою прямолинейность. Ведь не все покупатели, желающие стать владельцами Mustang разбираются в обилии цифр и других технических деталях.
Как и в случае c Dodge Challenger, Ford предусмотрел аналогичный ход в отношении Chevrolet Camaro. Поживем, увидим.