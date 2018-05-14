Опубликовано рекламное видео с новым Ford Mustang 2018 

Опубликовано рекламное видео с новым Ford Mustang 2018Компания Ford разместила в сети рекламный видеоролик с демонстрацией нового Ford Mustang 2018, в котором «Мустанг» сравнивают с его главным конкурентом Dodge Challenger. В сюжете предлагается оценить первоклассный дизайн Mustang. Кроме того, маркетологи Ford делают большой акцент в ролике на двигателе, который будут устанавливать в Mustang, и на выдающихся технических характеристиках их новинки.
Не так давно аналогичный рекламный ролик от маркетингового отдела «Форд», но работающий уже против другого конкурента «Мустанга», модели Chevrolet Camaro, также появился на странице американской марки на канале в Youtube.