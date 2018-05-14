В Сети напомнили, какой могла стать «Ока» (но никогда не станет)

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Самую дорогую «Ока-2» планировалось оснащать 4-цилиндровым двигателем ВАЗ-2111, колёсами 175/70 R14, а также электроприводами стёкол и зеркал. Подразумевалась и бюджетная версия, для которой приготовили хорошо знакомый двухцилиндровый мотор ВАЗ-1111 со впрыском топлива.

С 2006 года планировалось ежегодно выпускать по 90-100 тысяч таких машин при цене не выше $5 000. Если верить источникам, были произведены 10 автомобилей, а с начала 2005 проводились испытания ходовых образцов. Выпуск «Оки-2» планировалось наладить на второй нитке главного конвейера АВТОВАЗа взамен «классики».

Из-за отсутствия финансирования проект нового хэтчбека фактически был закрыт. Хотя, например, КАМАЗ и СЕАЗ интересовались возможностью производства микролитражки на своих мощностях. Более того, в 2007 году Юрий Лужков предлагал загрузить выпуском автомобиля простаивающие мощности АМО ЗИЛ

Как известно, этим планам не суждено было сбыться — «Ока» навсегда осталась без преемника. А вспомнили мы об этом проекте потому, что сегодня паблик RCI News опубликовал любопытные снимки: на фотографиях — весна 2010 года, на задворках АВТОВАЗа простаивают прототипы хэтчбеков ВАЗ-1121.