Ещё
В Сети напомнили, какой могла стать «Ока» (но никогда не станет)
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети напомнили, какой могла стать «Ока» (но никогда не станет) 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Самую дорогую «Ока-2» планировалось оснащать 4-цилиндровым двигателем ВАЗ-2111, колёсами 175/70 R14, а также электроприводами стёкол и зеркал. Подразумевалась и бюджетная версия, для которой приготовили хорошо знакомый двухцилиндровый мотор ВАЗ-1111 со впрыском топлива.
С 2006 года планировалось ежегодно выпускать по 90-100 тысяч таких машин при цене не выше $5 000. Если верить источникам, были произведены 10 автомобилей, а с начала 2005 проводились испытания ходовых образцов. Выпуск «Оки-2» планировалось наладить на второй нитке главного конвейера АВТОВАЗа взамен «классики».
Из-за отсутствия финансирования проект нового хэтчбека фактически был закрыт. Хотя, например, КАМАЗ и СЕАЗ интересовались возможностью производства микролитражки на своих мощностях. Более того, в 2007 году Юрий Лужков предлагал загрузить выпуском автомобиля простаивающие мощности АМО ЗИЛ!
Как известно, этим планам не суждено было сбыться — «Ока» навсегда осталась без преемника. А вспомнили мы об этом проекте потому, что сегодня паблик RCI News опубликовал любопытные снимки: на фотографиях — весна 2010 года, на задворках АВТОВАЗа простаивают прототипы хэтчбеков ВАЗ-1121.
Популярная механика: последние новости
Lister намерена сделать самый быстрый кроссовер Первый кроссовер Rolls-Royce: официальное изображение Логистическая компания UPS разрабатывает новые электрогрузовики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о росте цен на бензин636
Открылось движение по путепроводу у Крымского моста29
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина7
В России растёт спрос на поддержанные люксовые автомобили
Lifan X80 начнут продавать в России
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение