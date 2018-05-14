Rolls-Royce Cullinan: когда элитарность зашкаливает

Когда в 2000-х зародилась мода на кроссоверы, производители элитных автомобилей отнеслись к ней высокомерно-снисходительно. Мол, нас этот плебейский тренд не коснется. Однако всего за несколько лет он набрал такую популярность, что оставаться от него в стороне означало упустить огромную часть потенциальных покупателей и прибыли. И бренды из люкс-сегмента взялись за дело.

Rolls-Royce Cullinan не такой. В его родне BMW не ходят! Кроссовер вслед за новым поколением седана Rolls-Royce Phantom примерил модульную платформу, которую сами британцы называют «Архитектура роскоши». Название тоже подчеркивает уникальность машины. Куллинан (или «Звезда Африки») — один из самых крупных алмазов в мире. Его нашли в январе 1905 года и назвали в честь владельца рудника Томаса Куллинана. Масса драгоценного камня составляла 3106,75 карата или 621,35 грамма. В 1907 году он был подарен английскому королю Эдуарду VII.

Дизайном Rolls-Royce решил не удивлять. Принадлежность автомобиля узнается стопроцентно. Спасибо монументальной вертикальной решетке радиатора, фирменным прямоугольным фарам и граненым формам. Но есть одна традиционная для «Роллсов» черта, которая в класс вседорожников слегка не вписывается. Как и у элитных лимузинов, задние двери модели Cullinan открываются против движения, дабы облегчить вход-выход VIP-пассажирам. Пожалуй, это единственный серийный кроссовер в мире с подобным решением. В специальном посадочном режиме вдобавок ко всему машина еще и приседает на пневмоподвеске — на 40 миллиметров.

Еще один любопытный дизайнерский ход — седаноподобный профиль. Художники наделили пятидверный универсал небольшим «хвостом». Из-за этого может показаться, что перед нами высокий седан, как представленный на днях в Пекине Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury. Аллегория понятна, ведь Rolls-Royce делает машины строго в трехобъемных кузовах. Но нет, Cullinan — это стандартный пятидверный универсал.

Автомобиль получился огромным: 5341 миллиметр в длину и 3295 миллиметров между осями. Для сравнения: Bentley Bentayga короче на 20 сантиметров, а его база меньше на 30 сантиметров. И ведь не исключено, что Rolls-Royce выпустит длиннобазный вариант внедорожника Cullinan! Весит базовая версия 2660 килограммов.

В гонку высоких скоростей британский бренд включаться не намерен. Посему характеристики двигателя достаточно «спокойные». Агрегат конфигурации V12 классического для Rolls-Royce объема 6,75 литра выдает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он работает в связке с 8-ступенчатым автоматом ZF. Время разгона до сотни владельцу «Куллинана» знать, по большому счету, не нужно, так что производитель его и не сообщает. Разве что рассказал о максимальной скорости. Она ограничена на отметке 250 км/ч.

Пластика во внутренней отделке не найти — сплошь дерево, кожа, металл. Что интересно, в базовой комплектации ставится трехместный задний диван. И его даже можно по-пролетарски сложить, увеличив объем багажного отсека. Но что-то нам подсказывает, что львиная доля автомобилей будет продаваться в «правильной» конфигурации — с роскошными раздельными креслами и многофункциональной консолью между ними. В ней можно найти, например, держатели для бокалов с шампанским.

Выдвигающиеся из багажника кресла для отдыха на природе Rolls-Royce внедрил не первым. Такие есть, например, в автомобилях марки Land Rover . А вот стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, это что-то новенькое. Такое решение позволяет снизить уровень шума в пассажирской зоне и не растрачивать тепло или прохладу на дополнительный объем.

Про обилие высокотехнологичных опций вроде системы ночного видения, проекционного дисплея, массажеров и прочего умолчим. Понятно, что Rolls-Royce способен предложить заказчику все, что тот пожелает. А вот раздел о внедорожных способностях машины появился в пресс-релизе марки впервые. Британцы сообщают, что пороги всегда остаются чистыми благодаря тому, что прикрыты створками дверей, а максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 540 миллиметров. Интересно, кто будет это проверять на «Роллс-Ройсе»? Для обеспечения выдающейся плавности хода инженеры увеличили объем баллонов пневмоподвески. Распределение тяги между колесами происходит в автоматическом режиме.

В этом году Rolls-Royce Cullinan возят по закрытым презентациям в разных странах, где приглашенные VIP-персоны могут сделать заказ. Поставки новинки начнутся в 2019 году. Стоимость — от 256 000 евро в Европе, причем эта сумма не учитывает налоги. В России стартовая цена, полагаем, окажется в районе 25-30 миллионов рублей.