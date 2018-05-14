Rolls-Royce Cullinan: когда элитарность зашкаливает 

Когда в 2000-х зародилась мода на кроссоверы, производители элитных автомобилей отнеслись к ней высокомерно-снисходительно. Мол, нас этот плебейский тренд не коснется. Однако всего за несколько лет он набрал такую популярность, что оставаться от него в стороне означало упустить огромную часть потенциальных покупателей и прибыли. И бренды из люкс-сегмента взялись за дело.
Audi, BMW, Mercedes — автомобили дорогие, но все-таки массовые. Настоящая элита подтянулась буквально в прошлом году. Первым на рынок вышел Bentley Bentayga. Потом подоспел суперкар во внедорожной «одежке» Lamborghini Urus. Оба они детища концерна Volkswagen, так что общность платформы не удивляет. Они базируются на «тележке» MLB Evo и имеют в родственниках «простонародные» Audi Q7 и Volkswagen Touareg. Так что налет эксклюзивности оказался несколько подпорчен.
Rolls-Royce Cullinan не такой. В его родне BMW не ходят! Кроссовер вслед за новым поколением седана Rolls-Royce Phantom примерил модульную платформу, которую сами британцы называют «Архитектура роскоши». Название тоже подчеркивает уникальность машины. Куллинан (или «Звезда Африки») — один из самых крупных алмазов в мире. Его нашли в январе 1905 года и назвали в честь владельца рудника Томаса Куллинана. Масса драгоценного камня составляла 3106,75 карата или 621,35 грамма. В 1907 году он был подарен английскому королю Эдуарду VII.
Дизайном Rolls-Royce решил не удивлять. Принадлежность автомобиля узнается стопроцентно. Спасибо монументальной вертикальной решетке радиатора, фирменным прямоугольным фарам и граненым формам. Но есть одна традиционная для «Роллсов» черта, которая в класс вседорожников слегка не вписывается. Как и у элитных лимузинов, задние двери модели Cullinan открываются против движения, дабы облегчить вход-выход VIP-пассажирам. Пожалуй, это единственный серийный кроссовер в мире с подобным решением. В специальном посадочном режиме вдобавок ко всему машина еще и приседает на пневмоподвеске — на 40 миллиметров.
Еще один любопытный дизайнерский ход — седаноподобный профиль. Художники наделили пятидверный универсал небольшим «хвостом». Из-за этого может показаться, что перед нами высокий седан, как представленный на днях в Пекине Mercedes-Maybach Vision Ultimate Luxury. Аллегория понятна, ведь Rolls-Royce делает машины строго в трехобъемных кузовах. Но нет, Cullinan — это стандартный пятидверный универсал.
Автомобиль получился огромным: 5341 миллиметр в длину и 3295 миллиметров между осями. Для сравнения: Bentley Bentayga короче на 20 сантиметров, а его база меньше на 30 сантиметров. И ведь не исключено, что Rolls-Royce выпустит длиннобазный вариант внедорожника Cullinan! Весит базовая версия 2660 килограммов.
В гонку высоких скоростей британский бренд включаться не намерен. Посему характеристики двигателя достаточно «спокойные». Агрегат конфигурации V12 классического для Rolls-Royce объема 6,75 литра выдает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Он работает в связке с 8-ступенчатым автоматом ZF. Время разгона до сотни владельцу «Куллинана» знать, по большому счету, не нужно, так что производитель его и не сообщает. Разве что рассказал о максимальной скорости. Она ограничена на отметке 250 км/ч.
Пластика во внутренней отделке не найти — сплошь дерево, кожа, металл. Что интересно, в базовой комплектации ставится трехместный задний диван. И его даже можно по-пролетарски сложить, увеличив объем багажного отсека. Но что-то нам подсказывает, что львиная доля автомобилей будет продаваться в «правильной» конфигурации — с роскошными раздельными креслами и многофункциональной консолью между ними. В ней можно найти, например, держатели для бокалов с шампанским.
Выдвигающиеся из багажника кресла для отдыха на природе Rolls-Royce внедрил не первым. Такие есть, например, в автомобилях марки Land Rover. А вот стеклянная перегородка, отделяющая салон от багажного отсека, это что-то новенькое. Такое решение позволяет снизить уровень шума в пассажирской зоне и не растрачивать тепло или прохладу на дополнительный объем.
Про обилие высокотехнологичных опций вроде системы ночного видения, проекционного дисплея, массажеров и прочего умолчим. Понятно, что Rolls-Royce способен предложить заказчику все, что тот пожелает. А вот раздел о внедорожных способностях машины появился в пресс-релизе марки впервые. Британцы сообщают, что пороги всегда остаются чистыми благодаря тому, что прикрыты створками дверей, а максимальная глубина преодолеваемого брода составляет 540 миллиметров. Интересно, кто будет это проверять на «Роллс-Ройсе»? Для обеспечения выдающейся плавности хода инженеры увеличили объем баллонов пневмоподвески. Распределение тяги между колесами происходит в автоматическом режиме.
В этом году Rolls-Royce Cullinan возят по закрытым презентациям в разных странах, где приглашенные VIP-персоны могут сделать заказ. Поставки новинки начнутся в 2019 году. Стоимость — от 256 000 евро в Европе, причем эта сумма не учитывает налоги. В России стартовая цена, полагаем, окажется в районе 25-30 миллионов рублей.