Что Jaguar готовит в прототипе нового XE S

Прототип XE S заметили на треке в Нюрбургринге.

Автомобиль был затянут в камуфляж, и фотошпионам мало что удалось разглядеть. Однако некоторые прогнозы все же высказаны.

Вначале показалось, что на испытания вышел представитель SV 8. Впрочем, контуры кузова говорят об обратном.

Судя по звукам, издаваемым двигателем, Jaguar не может быть полностью доволен нынешним вариантом. Поэтому совсем не исключено, что вскоре произойдет трансформация в XE SVR.

Этот автомобиль ждут многие поклонники Jaguar. Однако компании на данный вариант пока исключают возможность появления XE SVR.

На данный момент покупателям придется ограничиться вариантом XE с двигателем в 8 цилиндров и 380 лошадиных сил. Кроме этого предлагаются такие модели, как F-Type и F-Pace SUV.

Вполне возможно, что больше информации о новинках Jaguar появится в ближайшеие месяцы. Например, ходят слухи о том, что в компании задумываются над реализацией Project 9.