В США представили новую Toyota Corolla Hatchback 2018

В рамках специального мероприятия в Нью-Йорке (США) компания Toyota провела официальную презентацию нового хэтчбека Corolla 2018. Данная модель также известна на ряде рынков под названием Auris.

Продавать Corolla Hatchback 2018 будут исключительно на рынке Северной Америки, где этот автомобиль появится уже летом этого года. Появления данной модели в России ждать не стоит.

Новый хэтчбек разработан на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой построена и 4-дверная версия новой «Короллы». Приводит в движение автомобиль 2-литровый атмосферный мотор с отдачей в 171 лошадиную силу.

Ценник на новинку в базовой комплектации составит примерно 20 тысяч долларов. Полноценный прайс-лист будет опубликован ближе к старту реализации хэтчбека.

Уже в стартовой версии хэтчбек комплектуется полностью независимой подвеской, семью подушками безопасности, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, светодиодными фарами и подогревом сидений.