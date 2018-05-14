Детали для лимузина Путина производились в Башкирии

К созданию лимузина «Аурус», на котором Владимир Путин приехал на свою инаугурацию, имеют отношение инженеры из Башкирии. Почти все комплектующие, сообщает Первый канал, производились в России.

— Амортизаторы произведены в Башкирии, топливный бак в Нижнем Новгороде, диски — в Красноярске, шины — в Нижнекамске, кожаный салон отшит в Рязани, — рассказали в эфире федерального телевидения.

Двигатель — тоже российской разработки. Сам автомобиль получился недешевым, но, как говорят производители, лимузин не будет эксклюзивным. До конца года планируется выпуск ещё 100-150 таких машин.

Многие сравнивают новый российский автомобиль премиум-класса с «Роллс-Ройсом» и с « Бентли », но, со слов разработчиков, в основу идеи лег советский ЗИС-110.

Вскоре на автомобили марки «Аурус» должны пересесть все российские чиновники. Модель «как у Путина» называется «Сенат», минивэн — «Арсенал», а внедорожник— «Комендант». Показ этих автомобилей ожидается в конце августа на Московском международном автосалоне.