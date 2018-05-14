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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» запускают конвейеры после каникул
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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» запускают конвейеры после каникул 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 14 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" и «GM-АвтоВАЗ» приступают к работе после плановых корпоративных отпусков, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.
"Компания вышла из корпоративного отпуска, возобновляем производство, в том числе на автозаводе Lada Ижевск", — сказал представитель «АвтоВАЗа».
"GM-АвтоВАЗ" также запустил конвейер с понедельника, уточнили на предприятии.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 3 по 10 мая уходит в плановый корпоративный отпуск, с учетом праздничных дней возобновить производство автомобилей компания планировала 14 мая. Вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск ушел автозавод Lada Ижевск. В период отпуска на предприятиях группы была продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. «GM-АвтоВАЗ» приостанавливал работу конвейера на время корпоративного отпуска с 30 апреля по 13 мая включительно.
Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.
"GM-АвтоВАЗ" — зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие американского концерна General Motors и российского «АвтоВАЗа» (по 50%), выпускает автомобиль Chevrolet Niva.
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