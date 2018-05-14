«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» запускают конвейеры после каникул

САМАРА, 14 мая — РИА Новости "АвтоВАЗ" и «GM-АвтоВАЗ» приступают к работе после плановых корпоративных отпусков, сообщили РИА Новости в пресс-службах предприятий.

"Компания вышла из корпоративного отпуска, возобновляем производство, в том числе на автозаводе Lada Ижевск", — сказал представитель «АвтоВАЗа».

"GM-АвтоВАЗ" также запустил конвейер с понедельника, уточнили на предприятии.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 3 по 10 мая уходит в плановый корпоративный отпуск, с учетом праздничных дней возобновить производство автомобилей компания планировала 14 мая. Вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск ушел автозавод Lada Ижевск. В период отпуска на предприятиях группы была продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. «GM-АвтоВАЗ» приостанавливал работу конвейера на время корпоративного отпуска с 30 апреля по 13 мая включительно.

Nissan, Группа «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault Datsun . Производственные площадки группы расположены в Тольятти и в Ижевске.