FCA отзывает более 300 000 штук Jeep Liberty

Отзывные кампании стали уже привычным делом для множества производителей, в том числе и для Fiat Chrysler Automobiles.

На этот раз изъятию подлежит огромное количество автомобилей Jeep Liberty. Проблема связана с ходовой частью. Дело в том, что нижние рычаги в задней подвеске могут ржаветь и в последствии трескаться (из-за накопления воды). «Чрезмерная коррозия» — именно так описала дефект Национальная администрация безопасности дорожного движения.

Проблема затрагивает модели 2004-2007 года выпуска. В Соединенных Штатах компания насчитывает порядка 239 904 автомобилей, в Мексике — 49 712 и за пределами Северной Америки — 36 199 единиц, в которых необходимо заменить некоторые компоненты подвески. Марка Jeep выпускала Liberty с 2001 по 2012 год в двух версиях. Отзывная кампания затрагивает модель первого поколения, известную как KJ, которая перестала производиться в 2007 году.

Представители Fiat Chrysler Automobiles сообщают, что знают об одной аварии связанной с указанной проблемой, которая, к счастью, не привела к летальным исходам. Ожидается, что запасные детали появятся в следующем месяце (примерно 20 июня) и тогда владельцы моделей должны будут отправить транспортные средства в местные дилерские центры для ремонта.