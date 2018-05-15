Ещё
FCA отзывает более 300 000 штук Jeep Liberty
Далее:
Читайте также:
Ещё

FCA отзывает более 300 000 штук Jeep Liberty 

Auto.Today 49 минут назад
Фото: Auto.Today
Отзывные кампании стали уже привычным делом для множества производителей, в том числе и для Fiat Chrysler Automobiles.
На этот раз изъятию подлежит огромное количество автомобилей Jeep Liberty. Проблема связана с ходовой частью. Дело в том, что нижние рычаги в задней подвеске могут ржаветь и в последствии трескаться (из-за накопления воды). «Чрезмерная коррозия» — именно так описала дефект Национальная администрация безопасности дорожного движения.
Проблема затрагивает модели 2004-2007 года выпуска. В Соединенных Штатах компания насчитывает порядка 239 904 автомобилей, в Мексике — 49 712 и за пределами Северной Америки — 36 199 единиц, в которых необходимо заменить некоторые компоненты подвески. Марка Jeep выпускала Liberty с 2001 по 2012 год в двух версиях. Отзывная кампания затрагивает модель первого поколения, известную как KJ, которая перестала производиться в 2007 году.
Представители Fiat Chrysler Automobiles сообщают, что знают об одной аварии связанной с указанной проблемой, которая, к счастью, не привела к летальным исходам. Ожидается, что запасные детали появятся в следующем месяце (примерно 20 июня) и тогда владельцы моделей должны будут отправить транспортные средства в местные дилерские центры для ремонта.
Auto.Today: последние новости
Tesla начинает поставки Model 3 за пределы США Ателье Wheelsandmore модернизировало Bentley Continental Dodge выпустил тизер нового Charger SRT Hellcat
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГИБДД открыла «охоту» на дачников4
«Жигули» ушли под землю в Перми3
Названы самые угоняемые автомобили в России
Renault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid
«Шибко умные»: водителям приготовили новые камеры2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение