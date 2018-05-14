Среди немецких премиальных брендов Mercedes-Benz лидирует по доходности

Среди немецких премиальных брендов Mercedes-Benz лидирует по доходности Аналитики «Автостат Инфо» оценили размеры выручки, которые российские дилеры получили с продажи машин трех премиальных немецких брендов за первый квартал 2018 года.

Наиболее высокий результат в этой «тройке» продемонстрировал Mercedes-Benz. С января по март 2018 года включительно авторитейлеры продали в России «Мерседесов» на сумму 31,14 млрд рублей. В модельной линейке этой марки наибольшую выручку удалось получить с продажи SUV модели Mercedes-Benz GLE-Класса. За три первых месяца этого года россияне приобрели 1402 таких машины и потратили на них 6,5 млрд рублей.

Известно, что с продажи машин BMW в тот же период была получена выручка в размере 24,41 млрд рублей. Лидером по доходности в линейке баварской марки стал кроссовер BMW X5 . Эта модель разошлась на российском рынке в количестве 1184 ед. за январь-март этого года и принесла выручку в размере 5 млрд рублей. Из статистики «Автостат Инфо» известно также, что выручка с машин Audi , проданных за первый квартал нынешнего года, составила 10,24 млрд рублей. Самым доходным среди «Ауди» стал внедорожник Audi Q7 : российские покупатели приобрели 907 таких машин и потратили на них в целом 3,92 млрд рублей.

По данным «Автостат Инфо», в первом квартале 2018 года Mercedes-Benz продал россиянам 7469 машин, на 5,3% больше, чем годом ранее (7094 ед.). В то же время BMW реализовал 6972 машины, увеличив прошлогодний результат продаж (5800 ед.) на 20%. Показатели реализации автомобилей Audi в тот же период снизились на 8,7% в годовом сравнении, то есть с 3450 до 3149 шт.