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Фургон Lada Largus в шестой раз признали «Автомобилем года в России»
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Фургон Lada Largus в шестой раз признали «Автомобилем года в России» 

VanLife 21 минуту назад
Фото: VanLife
Торжественное вручение наград и дипломов 18-го сезона ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России-2018» состоялось 26 апреля в столице РФ в Московском доме молодежи. В очередной раз одним из победителей в премии стал фургон Лада Ларгус.
Фургон LADA Largus уже шестой год подряд становится лучшим автомобилем в номинации «Мини-фургоны», сообщает источник. Россияне отдают свои голоса коммерческому Ларгусу за вместительный грузовой отсек, отличную адаптацию к российским дорогам, высокий клиренс, самый доступный сервис и запчасти.
Помимо фургона LADA Largus победителями премии стали седан и универсал Лада Веста в категории «Малый класс», а также универсал Лада Веста Кросс в номинации «Универсалы повышенной проходимости. Также по итогам голосования любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали LADA.
В иных номинациях победителями стали:
Любимая марка. Премиальный сегмент — Mercedes-Benz
Самый узнаваемый китайский бренд — Chery
Новинка года — KIA Stinger
L1. Компактвэны: — Volkswagen Caddy
L2. Минивэны: — Volkswagen Multivan
M1. Мини-фургоны: — LADA Largus Furgon
M2. Легкие фургоны: — Ford Transit Custom
M3. Фургоны: — Volkswagen Crafter
A. Городские автомобили: — KIA Picanto
В. Малый класс: — LADA Vesta SW  С. Малый средний класс: — Ford Focus
D. Средний класс: — Hyundai Sonata
E. Бизнес-класс: — BMW 5 серии
F1. Представительский класс: — Mercedes-Benz S-Класс
F2. Представительский класс „премиум“: — Mercedes-Maybach S-Класс
G3. Грантуреры: — KIA Stinger
G1. Купе: — Chevrolet Camaro
G2. Купе „премиум“: — Audi R8 Coupe
H1. Кабриолеты и родстеры: — Porsche 718 Boxster
H2. Кабриолеты и родстеры „премиум“: — Mercedes-AMG GT Родстер
I. Универсалы повышенной проходимости: — LADA Vesta SW Cross
K1. Компактные внедорожники: — Subaru XV  K2. Легкие внедорожники: — ŠKODA Kodiaq
K3. Средние внедорожники: — Toyota Land Cruiser Prado
K4. Тяжелые внедорожники: — Range Rover
K5. Пикапы: — Mitsubishi L200
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