Фургон Lada Largus в шестой раз признали «Автомобилем года в России»

Торжественное вручение наград и дипломов 18-го сезона ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России-2018» состоялось 26 апреля в столице РФ в Московском доме молодежи. В очередной раз одним из победителей в премии стал фургон Лада Ларгус

Фургон LADA Largus уже шестой год подряд становится лучшим автомобилем в номинации «Мини-фургоны», сообщает источник. Россияне отдают свои голоса коммерческому Ларгусу за вместительный грузовой отсек, отличную адаптацию к российским дорогам, высокий клиренс, самый доступный сервис и запчасти.

Помимо фургона LADA Largus победителями премии стали седан и универсал Лада Веста в категории «Малый класс», а также универсал Лада Веста Кросс в номинации «Универсалы повышенной проходимости. Также по итогам голосования любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали LADA.

В иных номинациях победителями стали:

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M1. Мини-фургоны: — LADA Largus Furgon

В. Малый класс: — LADA Vesta SW С. Малый средний класс: — Ford Focus

F2. Представительский класс „премиум“: — Mercedes-Maybach S-Класс

G3. Грантуреры: — KIA Stinger

G2. Купе „премиум“: — Audi R8 Coupe

H1. Кабриолеты и родстеры: — Porsche 718 Boxster

H2. Кабриолеты и родстеры „премиум“: — Mercedes-AMG GT Родстер

I. Универсалы повышенной проходимости: — LADA Vesta SW Cross

K1. Компактные внедорожники: — Subaru XV K2. Легкие внедорожники: — ŠKODA Kodiaq

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