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В России растут продажи подержанного «люкса»
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В России растут продажи подержанного «люкса» 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
По данным аналитиков, продажи подержанных автомобилей сегмента "люкс" в России в этом году уже выросли на 13%.
За 1 квартал 2018 года в России проданы 368 люксовых автомобилей, что на на 13% выше результата годичной давности (327 штук), сообщает "Автостат".
Самые популярные в этом сегменте — автомобили марки Bentley, на долю которой приходится около 36% от общего объема (131 штука).
На втором месте располагается Mercedes-Maybach (118 штук) с долей 32%. Замыкает тройку лидеров вторичного рынка люксовых машин Maserati (52 штуки).
Также проданы 42 автомобиля с пробегом марки Rolls-Royce. Кроме них, в России перепродали 11 Lamborghini, 8 Ferrari и 6 Aston Martin.
Порядка 60% подержанных люксовых машин реализованы в Москве и Подмосковье (213 штук). Жители Санкт-Петербурга приобрели 30 таких автомобилей, Краснодарского края — 24. По 6 машин с пробегом сегмента Luxury было куплено в Дагестане, Ставропольском крае, Воронежской и Свердловской областях.
Еще в 35 российских регионах было приобретено от 1 до 5 подержанных люксовых автомобилей.
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