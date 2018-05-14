Самые дорогие поддержанные машины

Конечно, в большинстве своем все автомобили, выставленные на Auto.ru и Avito в открытую продажу, это рядовые варианты в ценовой категории до пары миллионов рублей. Однако там порой проскакивают настоящие эксклюзивы, отличающиеся головокружительной ценой. Мы собрали самые интересные из них.

Toyota Land Cruiser 200 Armor Group

Полностью бронированный «Крузак» — не редкость на рынке подобных автомобилей. Совсем иначе звучит тот факт, что подобный продукт от начала и до конца собран в России. Самый дорогой вариант на вторичном рынке оценивается в 10 миллионов 350 тысяч рублей.

Последний настоящий Porsche с двигателем воздушного охлаждения заслуживает особенной любви фанатов марки. Правда, на кузове данного экземпляра красуется аэрография, возможно именно по этой причине он только на памяти автора находится в продаже на протяжении более 10 лет. Продается он, кстати, за 20 миллионов рублей.

Mercedes S600L Guard

Оригинальный заводской бронированный S-класс — это дорогого по любым меркам. За 23,5 миллиона рублей вы можете приобрести автомобиль с небольшим пробегом, всеми опциями, 530-сильным мотором V12 и очень выскоим уровнем защиты B7.

Shelby GT500 «Eleanor»

Легендарный «Элеанор» из фильма «Угнать за 60 секунд». Популярность этой картины привела к тому, что найти 7-литровый Ford Mustang в кузове Fastback 1967 модельного года даже в США стало очень проблематично. Все «Элеаноры» являются новоделами, а единственная такая машина в России обойдется в 23,6 миллиона рублей.

Mercedes SLS AMG Красивое немецкое спортивное купе с дверями типа «крыло чайки» само по себе привлекает внимание, а в обвесе Brabus с карбоновыми вставками и подавно. Однако заплатить за такую красоту придётся соответственно — 24.990.00 рублей. Считаете дорого? Автомобиль снят с производства, так что с годами будет только дорожать.

ЗИС-110 Еще 20 лет назад этот автомобиль высших чинов СССР можно было приобрести за мешок картошки. Однако сейчас даже за самые убитые и разукомплектованные экспонаты просят очень приличные суммы, сравнимые с ценой нового автомобиля бизнес-класса. Самым дорогим предложением на рынке является действительно хорошо отреставрированный ЗИС-110 за 33 миллиона рублей.

ЗИЛ-4112Р

Еще одно творение Москвоского завода ЗИЛ (он же ЗИС до 1957 года), датированное 2012 годом. По сути, это перелицованный и модернизированный ЗИЛ 41047, хотя на выходе результат получился неоднозначным. Несмотря на явную спорность дизайна, просят за этот автомобиль 70 миллионов рублей.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Сложно придумать больший кич, чем этот автомобиль: G65 AMG на внедорожной подвеске с портальными мостами от G500 4x4 в забытом ныне кузове ландо — кабриолет, в котором откидная крыша положена только заднему ряду сидений. Цена стремится в космос: 84 миллиона рублей!

А точнее, его лимитированный вариант Phantom Zenith, выпущенный в количестве 50 экземпляров. Автомобиль абсолютно новый и, несмотря на то, что выпущен в 2016 году, падать в цене явно не собирается. Хотя вряд ли кто-то будет активно мониторить скидку от стоимости в 110 миллионов рублей.

За цену этого автомобиля можно сразу укомплектовать небольшой гараж из Ferrari попроще и еще останется внушительная сумма «обмыть» покупки. Готовы? 255 миллионов рублей.