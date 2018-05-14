Первым подключаемым гибридом Subaru станет кроссовер XV 

В модельном ряду компании Subaru появится подключаемый гибрид. Первым PHEV-автомобилем c бензин-электрической силовой установкой станет кроссовер Crosstrek, который в России продаётся как XV. В пресс-релизе американского подразделения марки сообщается, что на рынок США подключаемый гибрид выйдет уже в конце 2018 года.
Subaru Crosstrek Hybrid — это экологически чистая версия универсального компактного внедорожника, который стал третьим бестселлером бренда в Америке. «Субару» будет использовать гибридную систему Toyota Hybrid System (THS) с собственным четырёхцилиндровым двигателем с прямым впрыском, симметричным полным приводом и совершенно новой коробкой передач. Какой либо-другой информации о новинке нет.
В настоящее время в России кроссовер Subaru XV нового поколения можно приобрести с 1,6-литровым 114-сильным мотором или с 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. Стоимость базовой версии — от 1 599 000 рублей.