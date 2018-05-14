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Автомобили «Форд» в России подорожали до 35 000 рублей
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Автомобили «Форд» в России подорожали до 35 000 рублей 

За рулем Кубань 9 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Подорожали все модели 2018 года, кроме обновленного Explorer.
В среднем с начала мая автомобили «Форд» в нашей стране поднялись в цене на 18 — 35 тысяч рублей. Такие данные публикует «Автостат». Сильнее всего подорожал седан Mondeo — на 35 тысяч рублей. Без учета скидок и акций он теперь стоит от 1 385 000 рублей.
Самое щадящее подорожание на 18 тысяч рублей затронуло Fiesta в кузове седан и хетчбэк. Сейчас четырехдверка стоит от 717 000 рублей, а пятидверная модификация — от 803 000 рублей. Кроссовер Ecosport и все модификации бестселлера Ford Focus подросли в цене от 22 тысяч до 23 тысяч рублей. После пересмотра цен «Фокус» седан стал стоить от 1 012 000 рублей, хетчбэк — от 865 000 рублей, универсал — от 1 022 000 рублей. Кроссовер Kuga подорожал на 33 тысячи — до начальной отметки в 1 494 000 рублей.
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