Автомобили «Форд» в России подорожали до 35 000 рублей

Подорожали все модели 2018 года, кроме обновленного Explorer.

В среднем с начала мая автомобили «Форд» в нашей стране поднялись в цене на 18 — 35 тысяч рублей. Такие данные публикует «Автостат». Сильнее всего подорожал седан Mondeo — на 35 тысяч рублей. Без учета скидок и акций он теперь стоит от 1 385 000 рублей.