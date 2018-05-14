AMG GT S Roadster был официально представлен компанией Mercedes-Benz

Немецким автопроизводителем была выпущена очередная новинка, входящая в спортивную линейку AMG GT, продажи которой стартуют уже в этом году.

Mercedes-Benz представил автомобиль, который по своей стандартной комплектации встанет между моделями GTC и GT Roadster, под капотом которого расположился битурбированный 4-х литровый мотор, выдающий 515 л.с. Разгон такого спорткара до 100 км/час составляет 3,7 секунды.

AMG GT S Roadster, в отличии от своих предшественников, получил много элементов в хромированном исполнении. Стоимость новинки пока не разглашается, ожидается, что в скором времени машина появится на рынке для приобретения.