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AMG GT S Roadster был официально представлен компанией Mercedes-Benz
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AMG GT S Roadster был официально представлен компанией Mercedes-Benz 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Немецким автопроизводителем была выпущена очередная новинка, входящая в спортивную линейку AMG GT, продажи которой стартуют уже в этом году.
Mercedes-Benz представил автомобиль, который по своей стандартной комплектации встанет между моделями GTC и GT Roadster, под капотом которого расположился битурбированный 4-х литровый мотор, выдающий 515 л.с. Разгон такого спорткара до 100 км/час составляет 3,7 секунды.
AMG GT S Roadster, в отличии от своих предшественников, получил много элементов в хромированном исполнении. Стоимость новинки пока не разглашается, ожидается, что в скором времени машина появится на рынке для приобретения.
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