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В Китае Honda XR-V пользуется повышенным спросом
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В Китае Honda XR-V пользуется повышенным спросом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Компакт-кроссовер Honda XR-V вошел в ТОП-10 по итогам апрельских продаж на авторынке Китая.
В указанном периоде китайские автолюбители приобрели 19500 автомобилей указанной марки. Данный результат превысил показатели других популярных в Китае автомоделей SUV-сегмента: Toyota RAV4, Hyundai ix35, а также Nissan Qashqai.
По силовой части Honda XR-V оснащается либо полуторалитровым мотором на 131 л.с., либо 1,8-литровым мотором на 165 л.с. В роли трансмиссии выступает шестиступенчатая МКПП, либо CVT вариатор. Привод также в двух версиях: передний и полный.
Обсуждаемая автомодель является рестайлинговой модификацией от Honda Vezel. Разительных отличий не наберется очень много, но они есть. Это форма дефлекторов вентиляционной системы, центральная консоль в салоне. Бамперы, форма радиаторной решетки, а также головная оптика.
На китайском авторынке предлагается и собственно Honda Vezel. Но она производится на другом автозаводе.
Стоимость популярной в апреле автомодели варьируется от 104 800 до 163 000 юаней (в рублях около 1 021 000 — 1 588 000).
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