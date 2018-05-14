В Китае Honda XR-V пользуется повышенным спросом

Компакт-кроссовер Honda XR-V вошел в ТОП-10 по итогам апрельских продаж на авторынке Китая.

В указанном периоде китайские автолюбители приобрели 19500 автомобилей указанной марки. Данный результат превысил показатели других популярных в Китае автомоделей SUV-сегмента: Toyota RAV4, Hyundai ix35, а также Nissan Qashqai.

По силовой части Honda XR-V оснащается либо полуторалитровым мотором на 131 л.с., либо 1,8-литровым мотором на 165 л.с. В роли трансмиссии выступает шестиступенчатая МКПП, либо CVT вариатор. Привод также в двух версиях: передний и полный.

Обсуждаемая автомодель является рестайлинговой модификацией от Honda Vezel. Разительных отличий не наберется очень много, но они есть. Это форма дефлекторов вентиляционной системы, центральная консоль в салоне. Бамперы, форма радиаторной решетки, а также головная оптика.

На китайском авторынке предлагается и собственно Honda Vezel. Но она производится на другом автозаводе.

Стоимость популярной в апреле автомодели варьируется от 104 800 до 163 000 юаней (в рублях около 1 021 000 — 1 588 000).