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Китайцы сделали копию Bugatti Chiron за 300 тысяч рублей
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Китайцы сделали копию Bugatti Chiron за 300 тысяч рублей 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Китайский производитель Shandong Qilu Fengde из провинции Шаньдун выпустил электрокар P8, похожий на Bugatti Chiron. В дизайне модели используется оригинальная двуцветная окраска кузова с характерным C-образным элементом, как у гиперкара, однако цена P8 составляет всего 31 999 юаней (312,4 тысячи рублей по текущему курсу), сообщает портал CarNewsChina.
В длину P8 насчитывает 4100 миллиметров, в ширину — 1800, в высоту — 1430 миллиметров. Электрокар короче, уже и ниже «исходного» Chiron. В Китае модель попадает в категорию LSEV (Low-Speed Electric Vehicle), и для управления ею не требуется водительское удостоверение.
В движение P8 приводит электромотор мощностью 3,35 лошадиной силы. Питается он от 72-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора, зарядка которого от бытовой электросети занимает десять часов. Максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 50 километров в час, но компания готова снять ограничитель, и тогда она вырастет до 65-ти.
В список оснащения P8 входит цифровая приборная панель и мультимедийная система с семидюймовым дисплеем. Помимо этого, в отличие от Bugatti Chiron в китайском электромобиле есть дополнительный ряд сидений.
Гиперкар Bugatti Chiron оснащается восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами. Мощность агрегата составялет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Цены на модель начинаются от 2,5 миллиона евро (185 миллионов рублей).
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