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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновили производство после майских каникул
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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновили производство после майских каникул 

Rambler News Service 54 минуты назад
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после майских каникул, сообщил RNS официальный представитель компании. Компания запустила производственные линии на мощностях в Тольятти и Ижевске.
«АвтоВАЗ» останавливал конвейер на 11 дней — с 3 по 14 мая — в связи с корпоративным отпуском. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск. Не работал в майские праздники и завод СП «GM-АвтоВАЗ». Предприятие не выпускало автомобили с 29 апреля.
«Запустили сегодня, 14 мая. Последний день работы конвейера перед праздниками был 28 апреля, в субботу», — сказал RNS официальный представитель СП.
Ранее «АвтоВАЗ» отмечал, что приостановка работы заводов не повлияла на наличие автомобилей всех моделей Lada у дилеров предприятия.
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