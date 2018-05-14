«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновили производство после майских каникул

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после майских каникул, сообщил RNS официальный представитель компании. Компания запустила производственные линии на мощностях в Тольятти и Ижевске.

«АвтоВАЗ» останавливал конвейер на 11 дней — с 3 по 14 мая — в связи с корпоративным отпуском. Также в корпоративный отпуск уходит автозавод Lada Ижевск. Не работал в майские праздники и завод СП «GM-АвтоВАЗ». Предприятие не выпускало автомобили с 29 апреля.

«Запустили сегодня, 14 мая. Последний день работы конвейера перед праздниками был 28 апреля, в субботу», — сказал RNS официальный представитель СП.

Ранее «АвтоВАЗ» отмечал, что приостановка работы заводов не повлияла на наличие автомобилей всех моделей Lada у дилеров предприятия.