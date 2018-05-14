АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей

В период приостановки производства с 30 апреля по 13 мая включительно на предприятиях проводилась плановая модернизация оборудования и необходимые ремонтные работы, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, в апреле выпуск моделей семейства Lada Vesta в Ижевске был остановлен из-за нехватки топливных баков. Тогда сообщалось, что нижегородский поставщик «Автокомпонент» не выполнил контракт на поставку комплектующих. В связи с этим завод «Lada Ижевск» отменил рабочие смены в период с 17 апреля по 20 апреля и недособрал 285 автомобилей.

26 апреля в Ижевске стартовал выпуск вседорожного седана Vesta Cross. Старт продаж новинки, которая отличается от обычной четырехдверки увеличенным дорожным просветом и наличием пластикового обвеса, начнутся в июне, а первые экземпляры отгрузят дилерам в мае. Цены пока не сообщаются.