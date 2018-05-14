Ижевский автозавод возобновил работу после двухнедельного отпуска

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска и праздников. Как сообщает Интерфакс, конвейер был приостановлен с 29 апреля по 13 мая.

В 2017 году ИжАвто произвел 119 117 автомобилей. Это на 24% больше показателя 2016 года. В планах на этот год — также преодолеть отметку в 100 тыс. машин. В настоящее время предприятие из Удмуртской республики выпускает седан Lada Vesta , универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

В апреле из-за невыполнения нижегородской компанией контракта на поставку комплектующих Ижевский автозавод на день приостанавливал сборку. Однако на предприятии отметили, что отставания по производству нет.