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Новый BMW M5 Competition будет стоить в России от 7 660 000 рублей
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Новый BMW M5 Competition будет стоить в России от 7 660 000 рублей 

За рулем Кубань 18 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания BMW обяъвила стоимость нового «заряженного» седана BMW M5 Competition. Данная новинка заменит в модельном ряду обычный BMW M5, и будет дороже «исходника» почти на миллион рублей. Самая мощная версия спортивного бизнес-седана предлагается для заказа по цене от 7 660 000 рублей, (обычный M5 стоит от 6 700 рублей). Первые автомобили будут доступны в России уже с августа.
Напомним, новый BMW M5 Competition оснащён таким же, как у стандартного BMW M5, 4,4-литровым двигателем V8 с технологией M TwinPower Turbo. Вот только мощность была увеличена до 625 л.с. — на 25 «лошадей» больше, чем у простого BMW M5. Пиковый крутящий момент не изменился — 750 Нм в диапазоне от 1800 до 5800 об/мин. Полноприводный BMW M5 Competition разгоняется с места до «сотни» за 3,3 секунды, а до 200 км/ч — за 10,8 секунды.
Также новый BMW M5 Competition получил усовершенствованное шасси с доработанными пружинами и амортизаторами, и заниженную на 7 мм подвеску. У системы полного привода М хDrive есть активный М дифференциал — приоритет отдается задней оси, а при желании можно активировать полностью заднеприводный режим.
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