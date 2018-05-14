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Дрэг-гонка: шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG
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Дрэг-гонка: шестиколесный внедорожник и суперкар Mercedes-AMG 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На YouTube-канале Mo Vlogs появилось видео с дрэг-заездом суперкара Mercedes-AMG GT S против шестиколесного внедорожника Devel Sixty. В том же ролике машина соревнуется с Mercedes-Benz G-Class AMG.
В движение Devel Sixty приводит 6,7-литровый дизельный V8 мощностью 700 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С нуля до 96 километров в час внедорожник способен разгоняться за 5,8 секунды. В список оснащения Devel Sixty входит регулируемая подвеска, система ночного видения спереди и сзади, кресла с вентиляцией и обогревом, две лебедки, а также передняя и задняя камеры.
Mercedes-AMG GT S укомплектован 522-сильной четырехлитровой «восьмеркой». С места до 100 километров в час суперкар разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 310 километров в час.
Помимо Sixty, в линейке Devel Motors есть гиперкар Sixteen, который оснащается 12,3-литровым двигателем от драгстера. Агрегат выдает 5007 лошадиных сил (4771 Нм крутящего момента) и способен разгонять машину до 100 километров в час за 1,8 секунды.
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