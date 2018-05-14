Lexus выпустил особую версию кроссовера RX

Премиальный производитель Lexus привез австралийским дилерам особый лимитированный вариант 5-местного кросса RX свежего поколения, который называется Crafted Limited Edition.

Особую комплектацию автомобиля выпустили тиражом всего 300 единиц.

Новый Lexus RX Crafted Limited Edition лежит на базе люксовой модификации Luxury. Кроме того, особая модель будет предлагаться в трех версиях.

В отличие от стандартного автомобиля специальная версия получила черные акценты во внешнем виде и черные колесные диски на 20 дюймов. В салоне машины установили «мультимедийку» с огромным дисплеем на 12,3 дюймов, акустическую систему Mark Levinson, кресло переднего ряда с функцией вентиляции и обогрева, 2-зонный климат-контроль и др.

Также для особой версии автомобиля будет доступна уникальная окраска кузова, за которую придется заплатить 1 500 долларов.