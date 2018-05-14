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Автоновинку Peugeot 508 Wagon представят в Париже в этом году
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Автоновинку Peugeot 508 Wagon представят в Париже в этом году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По некоторым данным премьера нового Peugeot 508 Wagon возможно состоится в рамках парижского мотор-шоу, которое пройдет в октябре этого года.
Согласно предварительного анализа запросов современного авторынка, автоэксперты буквально-таки утверждают, что обсуждаемую автомодель ждет если не безоблачное, то по крайней мере довольно успешное будущее.
Как отмечают специалисты, автоновинка получила ту золотую середину, когда и внешние качества кузова и оснащение салона, а также техническое оснащение автомобиля в целом соответствует основным требованиям современных автолюбителей.
По силовой части автоновинка вероятно получит линейку моторов: бензиновые на 177 и 222 л.с., а дизельные агрегаты на 128, 158, а также на 176 л.с.
Не исключается также в силу последних предпочтений мирового авторынка появление и гибридной силовой установки.
Про чисто электрический агрегат пока что разговоров не было.
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