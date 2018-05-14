Кроссовер Peugeot 2008 нового поколения: первые изображения

Свободные художники выложили в интернет своё видение компактного кроссовера Peugeot 2008 следующего поколения. Ожидается, что мировая премьера французской новинки состоится в конце 2018 — начале 2019 года.

Виртуальное изображение компактного кросса Peugeot 2008 нового поколения выложило в сеть популярное издание Motor1. Как отмечают работники ресурса, автомобиль следующей генерации станет больше, красивее и комфортнее.

Стоит напомнить, что актуальная версия модели Peugeot 2008 является одним из самых популярных автомобилей сегмента SUV в Европе. Так, в прошлом году в Старом Свете было продано практически 180 000 таких машин. Это притом, что машина является одной из старейших моделей этого класса.

Независимые дизайнеры предполагают, что компактный «внедорожник» Peugeot 2008 нового поколения получит более стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в стилистике «старших» моделей 3008 и 5008. В свою очередь, по своей технической начинке новый Peugeot 2008 будет схож с моделью Opel Mokka нового поколения (возможно).

Помимо стильного дизайна, компактный вседорожник Peugeot 2008 нового поколения должен получить новейшие технологии концерна PSA, включая цифровую приборную панель i-Cockpit. Кроме этого, в оснащение машины войдёт продвинутая информационно-развлекательная система, при помощи которой можно будет управлять многими функциями транспортного средства.

Ожидается, что компактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения будет предлагаться с 3— и 4-цилиндровыми бензиновыми и дизельными моторами с технологией наддува. Также ожидается появление гибридной и полностью электрической версии модели.