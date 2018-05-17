Peugeot обновила кроссовер 4008

Группа PSA провела рестайлинг паркетника Peugeot 4008 , и уже планирует вывести его на рынок этим летом.

«Посвежевший» Peugeot 4008 наградили целым рядом косметических доработок и усовершенствованным двигателем. Кстати, под видом паркетника Peugeot 4008 второй генерации на китайском рынке реализуют новый Peugeot 3008 , который предлагается и в нашей стране.

Китайские покупатели получат кроссовер укомплектованный 1,6-литровым турбодвигателем, отдача которого выросла с 167 до 170 л.с. Агрегатируется с ним 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Передний привод оснащен функцией Advanced Grip Control, которая предназначена для движения по бездорожью.

Также для автомобиля будет доступен прежний 1,8-литровый турбодвижок, производительность которого 204 л.с.

Кроме того, на Peugeot 4008 2019-го модельного года появилась система предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль.