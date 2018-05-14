Aston Martin DB11 AMR: 630 лошадиных сил и никаких компромиссов

Aston Martin показал «заряженное» и очень быстрое купе DB11 AMR.

Aston Martin DB11 AMR — поистине потрясающий гранд-турер. Быстрый, красивый, не обделённый роскошью. Он также имеет впечатляющий мощностной потенциал в 630 лошадиных сил. Двигатель тут — 5,2-литровый V12 biturbo. Крутящий момент тоде на уровне. Его значение равно 700 Нм.

Рост силёнок позволяет автомобилю достигать 62 миль в час (100 километров в час) за 3,7 секунды, а это на 0,2 секунды быстрее, чем у просто DB11. Максимальная скорость составляет 335 км/ч, т. е. на 13 км/ч больше, нежели у DB11 V12. Aston Martin Racing дал новинке и плюс ещё прелестнее выхлоп, если говорить про исходящий саундтрек. Кстати, также была переработана восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Да и рулёжка отныне вообще эталонная.

В Aston Martin утверждают, что DB11 AMR привлекает к себе внимание и благодаря внешности. Так, DB11 AMR обладает некоторыми незначительными эстетическими улучшениями, которые придают облику дополнительную агрессивность. Такого эффекта достигли, отказавшись от хрома. 20-дюймовые кованые диски хорошо вписались в облик. Понятно, что и углеродным волокном машину «сдобрили».

Интерьер во много остался без изменений, но и здесь кое-что найдётся особенное. Например, спортивное рулевое колесо и кожаные сиденья с контрастной центральной полосой. Интерьер отличается и отделкой Alcantara, а также нельзя не отметить вышивку AMR на подголовниках и нанесение этих трёх заветных букв на дверные пороги.

К дебюту Aston Martin DB11 AMR была приурочена ограниченная версия Aston Martin DB11 AMR Signature Edition. Её выпустят мелким тиражом в 100 экземпляров. Отметим, что DB11 AMR дебютировал во время открытия AMR Performance Centre, местом базирования которого выбрали Нюрбургринг. Цены начинаются от £ 174 995 в Великобритании и 241 000 долларов в Соединённых Штатах. Первые поставки запланированы на второй квартал 2018 года.