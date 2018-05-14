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Названы цены на роскошный внедорожник Beijing BJ40 Plus
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Названы цены на роскошный внедорожник Beijing BJ40 Plus 

Car.ru 39 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг BAIC сообщил цены на роскошную версию внедорожника Beijing BJ40 Plus, которая выходит на рынок 27 мая.
В качестве напоминания, скажем, что BJ40 Plus является топовой модификацией обычного BJ40. Внешний вид рамного «проходимца» с неразрезным задним мостом сильно смахивает на знаменитый Jeep Wrangler. Цена нового внедорожника будет начинаться от 170 тыс. юаней (1,6 млн руб.) и доходить до 200 тыс. юаней (1,9 млн руб.)
Габариты люксовой версии немного увеличились. В длину автомобиль прибавил 15 мм, показатели ширины выросли на 85 мм, а высоты — на 10 мм. Размер колесной базы теперь составляет 2 745 (+15 мм).
Автомобиль наградили расширителями колёсных арок, иной решёткой радиатора, измененными светодиодными фарами, серебристый накладками на бамперах и хромированными элементами.
Салон новинки украсили модернизированной передней панелью, большим «парящим» тачскрином мультимедийной системы, цифровой доской приборов и расширенной центральной консолью.
В моторном отсеке BJ40 Plus стоят те же турбодвигатели объемом 2,0 и 2,3 литра, мощность которых 204 и 250 л.с. Плюс к этому, автомобиль можно теперь будет оснастить новым двухлитровым 150-сильным турбодизелем. В паре с мотором трудиться 5— и 6-скоростная МКПП или 6АКПП от Aisin.
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