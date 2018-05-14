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Scuderia Cameron Glickenhaus представляет рендеры суперкара 004CS
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Scuderia Cameron Glickenhaus представляет рендеры суперкара 004CS 

Auto.Today 25 минут назад
Фото: Auto.Today
Компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG), принадлежащая американскому мультимиллионеру Джеймсу Гликенхаусу, опубликовала первые официальные рендерные изображения, принадлежащие трек-ориентированной модели.
Небольшая марка представила городской автомобиль SCG 004S в ноябре прошлого года, за которым последовал гоночный вариант, названный 004C. Теперь же SCG планирует разработать версию, предназначающуюся как для гоночных трасс, так и для передвижений по дорогах общего пользования. Новый автомобиль получит наименование 004CS и будет оснащаться улучшенным 3,8-литровым двигателем VR38DETT V6 с двойным турбонаддувом, используемым в 004C, 004S и Nissan GT-R. Отдача агрегата в предстоящей модели составит порядка 900 лошадиных сил. Scuderia Cameron Glickenhaus 004CS станет отличным дополнением частных коллекций, а также примет участие в гонке в Нюрбургринге уже через два года. Информация о стоимость пока отсутствует, но ожидается, что компания выпустит до 325 примеров 004S и 004CS.
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