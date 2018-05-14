Ford Sollers рассматривает возможность создания производства коробок передач в Татарстане

КАЗАНЬ, 14 мая. / ТАСС /. Ford Sollers изучает возможность открытия производства коробок передач в Татарстане. Об этом сообщил журналистам в понедельник президент совместного предприятия (СП) Адиль Ширинов.

"Создание производства коробок передач — одно из требование специнвестконтракта (СПИК), которое Минпромторг РФ в настоящее время прорабатывает с теми участниками рынка, которые дальше собираются на рынке работать. Мы тоже прорабатываем этот вопрос. Когда [будет построен] — это регламентируется СПИКом, там есть индивидуальное согласование с каждой из компаний. Где — я думаю, что вопрос однозначный, здесь, в Татарстане", — сказал он.

Ширинов добавил, что объем инвестиций компания пока изучает, он зависит от требований, которые будут окончательно сформированы по инвестконтракту, «от глубины локализации».

Механизм заключения специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Отечественные или иностранные компании, а также индивидуальные предприниматели могут заключить СПИК с уполномоченным исполнительным органом власти (Минпромторгом, региональным правительством). В обмен на обязательство инвестировать в определенный промышленный проект они, в частности, могут получить налоговые преференции в виде полного освобождения от налога на имущество или снижения ставки налога на прибыль до 0% (по умолчанию она составляет 20%), а также получить гарантию неповышения налоговой нагрузки на период действия контракта.

Однако для льгот по налогу на прибыль есть ограничения: льготы предоставляются только в том случае, если доходы от реализации продуктов, произведенных по специнвестконтракту, составляют не менее 90% от всего объема продаж.