Новый Ford Mustang Shelby GT500 лишился механической трансмиссии

Предстоящий Ford Mustang Shelby GT500 был замечен во время испытаний и заснят командой из форума Mustang6G.

Достаточно громкое звучание автомобиля показывает, что американский производитель решил не использовать механическую коробку переключения передач. Это факт оставляет две гипотезы: Mustang оснащен либо десятиступенчатой автоматической коробкой передач, либо семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением.

Компания Ford имеет доступ к обеим коробкам и может достаточно легко устанавливать её в транспортные средства. Напоминаем, десятиступенчатый вариант используется для Chevrolet Camaro ZL1, способного производить 650 лошадиных сил, в то время как оставшийся — для суперкара Ford GT

Независимо от того, какой из коробок Ford отдаст предпочтение, Mustang Shelby GT500будет очень быстрой моделью и, по неофициальным данным, в качестве оснащения получит 5,2-литровый двигатель с отдачей свыше 700 лошадиных сил.