«Ангкор», «Фантом» и «Плутон»: каким цветом будет новая Lada Vesta Cross

В конце апреля сошли с конвейера первые кросс-седаны Lada Vesta Cross. Старт продаж внедорожного седана запланирован на 7 июня. Сделать заказ автомобиля пока нельзя, но уже известны доступные цвета для кросс-седана. Ознакомиться с палитрой можно на официальном сайте автозавода.

На выбор предложены десять цветов: «Марс» — эмаль, которая создана специально для LADA Vesta SW; «Сердолик» — ярко-красный металлик; «Фантом» — цвет-хамелеон с переливами от золотисто-коричневого к синеватому; «Ледниковый» — белый неметаллик; «Карфаген» — светлый оттенок; «Ангкор» — шоколадный «металлик»; «Блюз» — цвет предгрозового неба; «Плутон» — темно-серая эмаль; «Черная жемчужина» — строгий цвет и «Платина» — серебристый цвет.

Напомним, что все элементы, позволяющие сделать из обычного седана почти кроссовер, новинка получила от универсала Vesta SW Cross: завышенная подвеска, 17-дюймовые колеса, обвес кузова и доработанный интерьер с элементами оранжевого и серого цветов. Клиренс кросс-седана составляет 203 мм вместо стандартных 178 мм.