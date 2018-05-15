АвтоВАЗ назвал цены «внедорожной» Lada Vesta 

Машина будет представлена в трех люксовых комплектациях с двумя пакетами опций. Судя по формулировке — «в момент вывода на рынок», — в дальнейшем автогигант рассматривает возможность расширить линейку версий за счет более бюджетных версий.
Автомобиль со 106-сильным двигателем 1.6 и механической коробкой передач оценен в 763 900 рублей. В этой версии будут доступны четыре подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема с монохромным дисплеем диагональю 4,3 дюйма, «мултируль», круиз-контроль и ограничитель скорости, легкосплавные диски на 17 дюймов, вставки из эко-кожи в обивке салона.
Точно такой же автомобиль с мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и «механикой» будет стоить 788 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией — 813 900.
Классические седаны Lada Vesta в тех же комплектациях стоят соответственно 700 900, 735 900 и 788 900 рублей (последняя — уже с пакетом Multimedia). При этом у кроссовой версии будет обновленная коробка АМТ — с сокращенным временем переключения передач и «ползучим» режимом.
Покупатели смогут выбирать из двух пакетов опций — Multimedia и Prestige. В первом доступна полноценная мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигатором, камерой заднего вида. Во втором — еще и подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-вход в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в салоне и усиленная тонировка задних стекол.
Дату начала продаж АвтоВАЗ пока не называет — они должны стартовать летом. Но поскольку выпуск автомобилей идет уже с конца апреля, можно предположить, что это случится в июне.
"Внедорожная" Vesta отличается от стандартной клиренсом в 203 мм — уникальное предложение в сегменте доступных седанов. Машина получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза. Интерьер новинки практически идентичен универсалу Lada Vesta SW Cross.
"РГ" следит за судьбой Vesta Cross практически с начала реализации проекта. В октябре 2017 года информацию о появлении приподнятого седана нам подтвердил ответственный за это направление представитель АвтоВАЗа Максим Саржин. Вскоре мы, также одними из первых, протестируем новинку на российских дорогах.
Напомним, вслед за Vesta Cross на рынок может выйти и приподнятый хэтчбек Lada Xray Cross. В марте автомобиль заметили во время тестовых испытаний. По всей видимости, машина создается по тому же принципу, что и «кроссовый» седан. Она получит пластиковый обвес, увеличенный клиренс и диски 17-го диаметра. Интерьер должен отличаться повышенным комфортом и другой отделкой. В салоне будут цветные вставки из пластика и кожи, более яркая комбинация приборов, а также переобшитые сиденья и бокс-подлокотник.
Впрочем, когда дебютирует этот автомобиль, — неизвестно. Пока можно более или менее определенно говорить о премьере лишь обновленной Lada Granta. Ее представят публике на Московском международном автосалоне в конце августа.