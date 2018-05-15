АвтоВАЗ назвал цены «внедорожной» Lada Vesta

Машина будет представлена в трех люксовых комплектациях с двумя пакетами опций. Судя по формулировке — «в момент вывода на рынок», — в дальнейшем автогигант рассматривает возможность расширить линейку версий за счет более бюджетных версий.

Автомобиль со 106-сильным двигателем 1.6 и механической коробкой передач оценен в 763 900 рублей. В этой версии будут доступны четыре подушки безопасности, климат-контроль, аудиосистема с монохромным дисплеем диагональю 4,3 дюйма, «мултируль», круиз-контроль и ограничитель скорости, легкосплавные диски на 17 дюймов, вставки из эко-кожи в обивке салона.

Точно такой же автомобиль с мотором объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и «механикой» будет стоить 788 900 рублей, с автоматизированной механической трансмиссией — 813 900.

Классические седаны Lada Vesta в тех же комплектациях стоят соответственно 700 900, 735 900 и 788 900 рублей (последняя — уже с пакетом Multimedia). При этом у кроссовой версии будет обновленная коробка АМТ — с сокращенным временем переключения передач и «ползучим» режимом.

Покупатели смогут выбирать из двух пакетов опций — Multimedia и Prestige. В первом доступна полноценная мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, навигатором, камерой заднего вида. Во втором — еще и подогрев задних сидений, задний подлокотник, USB-вход в центральном подлокотнике, атмосферная подсветка в салоне и усиленная тонировка задних стекол.

Дату начала продаж АвтоВАЗ пока не называет — они должны стартовать летом. Но поскольку выпуск автомобилей идет уже с конца апреля, можно предположить, что это случится в июне.

"Внедорожная" Vesta отличается от стандартной клиренсом в 203 мм — уникальное предложение в сегменте доступных седанов. Машина получила 14 пластиковых элементов обвеса и дисковые тормоза. Интерьер новинки практически идентичен универсалу Lada Vesta SW Cross.

"РГ" следит за судьбой Vesta Cross практически с начала реализации проекта. В октябре 2017 года информацию о появлении приподнятого седана нам подтвердил ответственный за это направление представитель АвтоВАЗа Максим Саржин . Вскоре мы, также одними из первых, протестируем новинку на российских дорогах.

Напомним, вслед за Vesta Cross на рынок может выйти и приподнятый хэтчбек Lada Xray Cross. В марте автомобиль заметили во время тестовых испытаний. По всей видимости, машина создается по тому же принципу, что и «кроссовый» седан. Она получит пластиковый обвес, увеличенный клиренс и диски 17-го диаметра. Интерьер должен отличаться повышенным комфортом и другой отделкой. В салоне будут цветные вставки из пластика и кожи, более яркая комбинация приборов, а также переобшитые сиденья и бокс-подлокотник.