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«АвтоВАЗ» раскрыл цены на седан с рекордным клиренсом
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«АвтоВАЗ» раскрыл цены на седан с рекордным клиренсом 

Свободная пресса 16 мая 2018
Фото: Дни.ру
Продажи седана Lada Vesta Cross, обладающего рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм, стартуют летом 2018 года. Цена на новинку составит 764 тысячи рублей. За эту сумму покупателю будет предложен автомобиль в максимальном исполнении Luxe, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».
Уточняется, что в состав комплектации входят четыре подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль и ограничитель скорости, мультифункциональный руль, аудиосистема, 17-дюймовые легкосплавные диски, обивка салона со вставками из эко-кожи. Аналогичный автомобиль, но с силовым агрегатом 1,8 литра и механической коробкой передач обойдется дороже на 25 тысяч рублей (фото).
Ранее сообщалось, что завод «LADA Ижевск» в середине сентября 2017 года приступил к серийному производству универсала LADA Vesta SW и его вседорожной модификации Vesta SW Cross. В конце апреля данные автомобили стали поступать в продажу в странах Европы.
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