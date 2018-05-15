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Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
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Названы цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross 

Motor.ru 11 минут назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана Lada Vesta Cross. Модель сначала предложат только в одной комплектации Luxe, а также с двумя пакетами опций по цене от 763 900 рублей. Старт продаж запланирован на лето.
[Первый тест Lada Vesta SW — не совсем универсала, но точно хита] (https://motor.ru/testdrives/ladavestaswtest.htm)
Седан Lada Vesta Cross оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. В первом случае агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, во втором — с «механикой» или модернизированным «роботом».
Цены Lada Vesta Cross
Двигатель | КПП | Пакет опций | Цена (руб.) —— | —— | —— | —— 1,6 | МКПП | — | 763 900 1,8 | МКПП | — | 788 900 1,8 | АМТ | — | 813 900 1,8 | МКПП | Multimedia | 816 900 1,8 | АМТ | Multimedia | 841 900 1,8 | МКПП | Prestige | 834 900 1,8 | АМТ | Prestige | 859 900  В список стандартного оснащения модели войдет климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с поддержкой USB и Bluetooth, 17-дюймовые колесные диски, обивка салона из экокожи. Дополнительно Vesta Cross можно оснастить камерой заднего вида и мультимедийной системой с навигацией (входят в пакет Multimedia), подогревом задних сидений, фоновой подсветкой салона и задним подлокотником (пакет Prestige).
Премьера Lada Vesta Cross, который стал четвертым автомобилем в семействе Vesta, состоялась в середине апреля. Седан выполнен в том же стиле, что приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).
Цены на вседорожный универсал Lada Vesta SW Cross начинаются от 795 900 рублей.
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