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Приподнятые седаны Lada Vesta Cross сфотографировали на парковке дилера
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Приподнятые седаны Lada Vesta Cross сфотографировали на парковке дилера 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На стоянке одного из тольяттинских дилерских центров Lada сфотографировали товарные версии вседорожного седана Vesta Cross. Снимки машины опубликованы на странице сообщества RCI News во Вконтакте.
[Первый тест Lada Vesta SW — не совсем универсала, но точно хита] (https://motor.ru/testdrives/ladavestaswtest.htm)
Ранее «АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожную модификацию седана — модель в богатой комплектации Luxe оценили минимум в 763 900 рублей. Также известно, что для Vesta Cross будет предложено два пакета опций: Multimedia и Prestige. В первом случае модель получит «мультимедийку» с навигацией и камеру заднего вида, во втором — подогрев задних сидений и фоновую подсветку салона.
Седан Lada Vesta Cross будет оснащаться 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил или 122-сильным мотором объемом 1,8 литра. Младший агрегат сочетается только с пятиступенчатой механической коробкой передач, старший — с «механикой» или модернизированным «роботом».
Модель выполнена в том же стиле, что и приподнятый универсал Vesta SW Cross: от обычной машины он отличается защитным пластиковым обвесом и увеличенным до 203 миллиметров дорожным просветом (+25 миллиметров).
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