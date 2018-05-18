Первые товарные седаны Lada Vesta Cross замечены у дилеров

Фотографии целой партии товарных седанов Lada Vesta Cross оказались в распоряжении группы RCI News в социальной сети ВКонтакте. Снимки были сделаны на стоянке одного из дилерских центров в Тольятти.

Продажи кросс-седанов должны начаться 7 июня, и к ним уже можно прицениться. На старте продаж седан Lada Vesta Cross будет представлен в топовом исполнении Luxe. Автомобиль, оборудованный 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач, оценен в 763 900 рублей. Для сравнения, обычный седан в такой версии и с таким же мотором стоит от 700 900 рублей, а вседорожный универсал Vesta SW Cross — от 795 900 рублей.

В состав комплектации седана Vesta Cross входят 4 подушки безопасности, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контроль и ограничитель скорости, аудиосистема (4,3-дюймовый монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 4 динамика), мультифункциональный руль и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Автомобиль в аналогичном исполнении, но с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП стоит уже от 788 900 рублей. А исполнение с "роботом" (АМТ), получившим обновленные настройки, облегчающие процесс старта и передвижения в пробках, а также сокращенное время переключения передач, будет стоить от 813 900 рублей.

Для седана Vesta Cross седан предусмотрены два пакета опций: Multimedia и Prestige. Пакет Multimedia включает камеру заднего вида и мультимедийную систему с навигацией (7-дюймовый цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 6 динамиков). Стоимость автомобиля с силовым агрегатом 1,8 л, МКПП и пакетом Multimedia составит 816 900 рублей, седан с двигателем 1,8 л, трансмиссией АМТ и пакетом Multimedia будет предлагаться за 841 900 рублей.