Внедорожные седаны Lada засняли в автосалоне

В Сеть попали фотографии новинки, сделанные на парковках у одного из тольяттинских автосалонов Lada . Снимки опубликованы на странице сообщества RCI News соцсети vk.com.

Известно, что официальные продажи стартуют 7 июня. Модификация с 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой обойдется покупателям в 763 900 рублей, более мощный вариант с силовым агрегатом 1,8 л (122 л.с.) и МКПП будет стоить от 788 900 рублей, а с аналогичным мотором и «роботом» — от 813 900 рублей.

Напомним, седан Vesta Cross встал на конвейер ижевского завода 26 апреля. Новинка отличается от обычной Vesta увеличенным до 203 мм дорожным просветом, а также пластиковыми накладками на порогах и арках.

Фото: RCI News / vk.com