Три модели «Шкоды» подорожали, две модели продаются по прежним ценам

Российское представительство марки Skoda увеличило рекомендованные цены на несколько моделей.

Самая доступная машина марки, лифтбек Skoda Rapid , подорожал на 7–18 тысяч рублей в зависимости от комплектации: теперь автомобиль стоит от 646 000 рублей. Цены на «Октавию» поднялись на 15–36 тысяч рублей и сейчас стартуют с отметки 999 000 рублей. Подорожал и флагманский седан Superb.

Неизменными остались цены на кроссоверы Kodiaq и Yeti. Первый недавно встал на конвейер Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде и получил расширенный список версий, а «Йети» давно снят с производства — дилеры распродают последние оставшиеся машины.