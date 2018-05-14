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Три модели «Шкоды» подорожали, две модели продаются по прежним ценам
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Три модели «Шкоды» подорожали, две модели продаются по прежним ценам 

Wroom.ru 18 минут назад
Фото: Wroom.ru
Российское представительство марки Skoda увеличило рекомендованные цены на несколько моделей.
Самая доступная машина марки, лифтбек Skoda Rapid, подорожал на 7–18 тысяч рублей в зависимости от комплектации: теперь автомобиль стоит от 646 000 рублей. Цены на «Октавию» поднялись на 15–36 тысяч рублей и сейчас стартуют с отметки 999 000 рублей. Подорожал и флагманский седан Superb.
Неизменными остались цены на кроссоверы Kodiaq и Yeti. Первый недавно встал на конвейер Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде и получил расширенный список версий, а «Йети» давно снят с производства — дилеры распродают последние оставшиеся машины.
За последние недели в России подорожала продукция нескольких массовых брендов: дороже стали стоить автомобили Lada, Hyundai, Kia, Renault, Ford.
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