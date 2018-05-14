Две эпохи: Porsche 956 C и 919 Hybrid Evo вместе проехали по Нюрбургрингу

Porsche 956 C и 919 Hybrid Evo, два спортпротоипа из двух совершенно разных эпох, прошли демонстрационный круг по «Зелёному Аду».

После уничтожения времени Льюиса Хэмилтона в Спа при помощи Нила Яни за рулём 919 Hybrid Evo, спортпрототип, лишённый всего, чего только можно было лишить вообще, отправили на Nürburgring — Nordschleife. Напомним, что рекорд «Зелёного Ада» до сих пор держится за Porsche. Принадлежит он гоночному аппарату 956 C, который и показал наилучшее время круга данного трека ещё в далёком 1983 году.

Понятно, что машина из XXI века, из 2018-года легко перекроет достижение Porsche 956 C. Это автопроизводитель из Штутгарта знал изначально. Хотелось и по Нюрбургрингу 919 Hybrid Evo, и рекорд действующий не трогать. Потому приняли решение выпустить суперсовременный гибридный спортпрототип на демонстрационный круг, т. е. без фиксирования скорости прохождения трассы. Круто, что бок о бок с 919 Hybrid Evo ехал также тот самый Porsche 956 C. Красота! И эту красоту увидели 200 000 фанатов автоспорта!

Тимо Бернхард управлял гибридом, в то время как Ханс-Йоахим Штук пилотировал легендарный 956 С. Оба были в восторге от этой возможности, а Штук и вовсе посчитал данное событие ранним рождественским подарком. Как после признался Штук, 956 C «по-прежнему работает словно часы».

Отметим, что «Порше» провёл этот демонстрационный заезд буквально накануне марафона «24 часа Нюрбургринга».