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Две эпохи: Porsche 956 C и 919 Hybrid Evo вместе проехали по Нюрбургрингу
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Две эпохи: Porsche 956 C и 919 Hybrid Evo вместе проехали по Нюрбургрингу 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Porsche 956 C и 919 Hybrid Evo, два спортпротоипа из двух совершенно разных эпох, прошли демонстрационный круг по «Зелёному Аду».
После уничтожения времени Льюиса Хэмилтона в Спа при помощи Нила Яни за рулём 919 Hybrid Evo, спортпрототип, лишённый всего, чего только можно было лишить вообще, отправили на Nürburgring — Nordschleife. Напомним, что рекорд «Зелёного Ада» до сих пор держится за Porsche. Принадлежит он гоночному аппарату 956 C, который и показал наилучшее время круга данного трека ещё в далёком 1983 году.
Понятно, что машина из XXI века, из 2018-года легко перекроет достижение Porsche 956 C. Это автопроизводитель из Штутгарта знал изначально. Хотелось и по Нюрбургрингу 919 Hybrid Evo, и рекорд действующий не трогать. Потому приняли решение выпустить суперсовременный гибридный спортпрототип на демонстрационный круг, т. е. без фиксирования скорости прохождения трассы. Круто, что бок о бок с 919 Hybrid Evo ехал также тот самый Porsche 956 C. Красота! И эту красоту увидели 200 000 фанатов автоспорта!
Тимо Бернхард управлял гибридом, в то время как Ханс-Йоахим Штук пилотировал легендарный 956 С. Оба были в восторге от этой возможности, а Штук и вовсе посчитал данное событие ранним рождественским подарком. Как после признался Штук, 956 C «по-прежнему работает словно часы».
Отметим, что «Порше» провёл этот демонстрационный заезд буквально накануне марафона «24 часа Нюрбургринга».
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