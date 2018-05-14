Шестиколёсные «Жигули»: для чего их делали?

Автоспорт на Волжском заводе развивался многосторонне, и одним из направлений была заводская команда "автородео", образованная в 1979 году. По легенде, это было сделано в ответ на высказывание чешских каскадёровов о невозможности поставить "Жигули" на два колеса из-за мягкой подвески.

В дальнейшем тольяттинцы успешно и неоднократно опровергали это утверждение на российских и зарубежных площадках, а кроме автомобилей, непосредственно участвующих в представлении, им требовался и "парадно-выходной", так что на базе седана ВАЗ-2103 был создан фаэтон в размерах самой "тройки".

Но на этом полёт мысли не остановился, и уже в начале восьмидесятых на свет появился опять фаэтон, опять сделанный из серийной модели. Но на этом сходства заканчивались. Новая машина должна была вмещать в себя больше людей, поэтому в ней нашлось место трём рядам сидений, рассчитанным на восемь человек, а сзади разместили ещё и дополнительную подножку для стоящих каскадёров.

Растянутый кузов должен был на что-то опираться и не разваливаться, так что за ведущей осью расположилась ещё одна, пассивная. В отличие от предыдущего парадного фаэтона, у "стретча" напрочь были ликвидированы дверные проёмы: ни контуров, ни дверных ручек.

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Ну а завершалось преобразование внешним декором: светотехника и бамперы перекочевали с новейшего седана ВАЗ-2105, по бортам пустили второй ряд молдингов, изогнув их молнией ближе к корме, а по подоконной линии от передних дверей до кормы протянулись два киля, только направленные не вверх на манер старых "американцев", а по диагонали в стороны.

В память об уникальной машине сохранилось всего несколько фотографий, а вот команда, к счастью, не канула в небытие. В 2004 году Дмитрий Горецкий, участвовавший в "Автородео-ВАЗ" с 1985 года, образовал коллектив "Тольятти Трюк", который и по сей день радует публику каскадёрским искусством.