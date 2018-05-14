Dodge Durango Pursuit «примерил» полицейскую форму

В ряды полицейских автомобилей присоединяются новые Dodge Durango Pursuit 2018 модельного года.

По заявлениям представителей американской марки Dodge, решение использовать Durango Pursuit в качестве полицейских машин было принято после проведение тестирование транспортных средств полицией штата Мичиган, во время которого модели показали все свои преимущества и получили исключено положительные отзывы. Внедорожники во многом унаследовали положительные стороны самого популярного полицейского седана — Charger Pursuit — а именно предоставили еще больше свободного пространства, полноприводную систему и возможность буксировать с рекордной массой до 3266 килограммов. Отмечается, под капотом Durango Pursuit расположился 5,7-литровый двигатель V8, способный производить 360 лошадиных сил и 530 Нм крутящего момента. Ключевое обновление — усиленная тормозная система, обеспечивающая остановку автомобиля со скорости 60 миль в час (96 км/ч) на дистанции в 40,8 метров.