Honda Civic Type R устновил новый рекорд для переднеприводных автомобилей

Модель стала быстрейшей на французском автодроме «Маньи-Кур», почти на пять секунд улучшив время машины предыдущего поколения и обогнав более мощный Ford Focus RS.

Заезд состоялся в рамках программы Type R Time Attack Challenge 2018. За рулем машины находился гонщик WTCC Эстебан Герьери. Ему удалось проехать трассу за две минуты 1,5 секунды — хэтчбеку предыдущего поколения на это потребовалось две минуты 6,4 секунды

Honda Civic Type R, который уже является быстрейшей переднеприводной моделью Нюрбургринга, оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой «механикой». С места до 100 километров в час хот-хэтч разгоняется за 5,7 секунды. Его максимальная скорость составляет 272 километра в час.