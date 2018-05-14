Названа цена новой BMW M5 Competition для России

Российский офис марки объявил стоимость новой модификации M5.

Баварский производитель представил BMW M5 Competition (F90) несколько дней назад, а сейчас называет стоимость новинки для российского рынка. M5 Competition заменит стандартную версию «четырехдверки» и будет стоить 7 660 000 рублей.

Новинка оснащается V-образной «битурбовосьмеркой» S63B44T4 объемом 4,4 литра, сочетающуюся с восьмступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Отдача мотора увеличилась на 25 л.с. — до 625 л.с., а крутящий момент равен 750 Нм и доступен в диапазоне от 1 800 до 5 800 оборотов в минуту.

В такой конфигурации M5 Competition набирает первую «сотню» за 3,3 секунды, тогда как стандартный седан M5 выполняет это упражнение на 0,1 секунды дольше — за 3,4 секунды. Время разгона до 200 км/ч тоже снижено — с 11,1 до 10,8 секунды. Производитель заявляет, что средний расход топлива составляет 10,8 литра на 100 км пробега.

Есть отличия и в плане дизайна. Цветовая гамма модели пополнилась новым эксклюзивным оттенком Frozen Dark Silver с эффектом металлика, тогда как радиаторная решетка, корпуса боковых зеркал, выхлопные патрубки и ряд элементов кузовной отделки получили черное глянцевое покрытие. Дверные ручки окрашены в цвет кузова, установлены новые боковые юбки, небольшой задний спойлер-губа и «навешаны» шильдики M5 Competition. В салоне добавилась карбоновая отделка.

У BMW M5 Competition модернизирована ходовая — установлен новый передний стабилизатор и увеличена жесткость пружин на 10%, перенастроена пневматическая подвеска, что улучшило уровень сцепления на гоночных треках.

Напомним, на 15 июня запланирован дебют еще одной новинки — на гонке 24 час а Ле-Мана будет представлена модель BMW 8 Series, которая получит новую «битурбовосьмерка».

По материалам: www.kolesa.ru