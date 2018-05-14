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Lightweight Performance прокачала BMW M2 Cabriolet
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Lightweight Performance прокачала BMW M2 Cabriolet 

Auto.Today 34 минуты назад
Фото: Auto.Today
Учитывая, что баварская корпорация BMW опровергла слухи о появлении кабриолета M2, известное тюнинг-ателье решило не терять времени и самостоятельно реализовать проект.
Новый LW M2 Convertible появился на свет благодаря стараниям специалистов из Lightweight Performance и получил достаточно внушительную стоимость в размере 75 тысяч евро (по текущему курсу эквивалентно 89 692 доллара США), что примерно на 15 000 евро (17 939 долларов США) дороже, недели базовый M2 Coupe. Для реализации представленной модели тюнеры не просто удалили крышу с нынешнего M2 Coupe, а провели целый ряд сложных работ. За основу было взято сразу два автомобиля: кабриолет F23 2-Series и M2 Coupe, которые благодаря ряду усилий перевоплотись в совершенно новую модель LW M2 Convertible с множеством элементов из углеродного волокла. Что касается колес, транспортное средство получило спереди 20-дюймовые и сзади 21-дюймовые колесные диски, обернутые в 265/30 и 305/35 соответственно.
Внутри расположилась не только отделка из карбона, но и элементы из алькантары и кожи Наппа, а также контрастная прострочка и значки M, установленных на рычаге переключения передач, рулевом колесе и аналоговых циферблатах. Под капотом M2 Convertible от Lightweight Performance расположился двигатель N55, обеспечивающий 428 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Агрегат соединили с семиступенчатой коробкой передач.
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