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Пикап Mercedes X-Class прокачали в Brabus
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Пикап Mercedes X-Class прокачали в Brabus 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В Brabus X-Class оснастили другой решеткой радиатора, модулями дополнительного света и 20-дюймовыми литыми дисками. Куда более серьезные изменения произошли в технической части: отдача 2,3-сильного турбодизельного турбомотора была увеличена со 190 л.с. до 211 л.с. Это позволило уменьшить время разгона от 0 до 100 км/ч на 0,3 секунды — до 11,2 секунды.
Однако на этом тюнеры не намерены останавливаться — Brabus работает над форсировкой и других двигателей пикапа. В частности, над трехлитровой «шестеркой» версии X 350d.
В России цены на X-Class начинаются от 2,9 млн рублей. На нашем рынке пикап доступен в двух модификациях — X 220 d (163 л.с.) и X 250 d (190 л.с.). Напомним, Mercedes X-Class базируется на одной платформе с Nissan NP300 Navara и Renault Alaskan.
Ранее Brabus представил тюнинг-пакет для нового G-Class.
Фото: Brabus
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