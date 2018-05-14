В США новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍

Автор материала Том О'Коннор попытался сравнить новый лимузин Путина Aurus «Сенат-лимузин» и автомобиль президента США Beast («Зверь») производства Cadillac . В начале текста журналист отмечает, что несмотря на то, что между двумя лидерами установились «довольно интересные отношения, которые интригуют весь мир», любовь к «высококлассным лимузинам» это то, что объединяет двух лидеров.

Сразу стоит оговориться, что Newsweek сравнивал новейший автомобиль Путина, созданный в рамках госпроекта «Кортеж» с достаточно старым лимузином Трампа, которому тот достался еще от прежнего президента Барака Обамы.

О новом лимузине президента США известно немного. В апреле этого года Fox News сообщило, что обновленный Cadillac для Трампа уже передан в Секретную службу США, ожидается, что публичный дебют машины может состояться только в конце лета. Все это время машину будут тестировать и дополнительно оснащать спецоборудованием.

В тексте О'Коннор сообщает читателям, что по «некоторым сообщениям» Путин потратил 192 миллиона долларов «на новый автопарк лимузинов», которые он продемонстрировал в день своей инаугурации 7 мая.

Автор отметил, что в сделанном в России пуленепробиваемом автомобиле установлен 6,6-литровый двигатель мощностью в 860 лошадиных сил, «о чем сообщает его производитель».

«Автомобиль Aurus был разработан в рамках проекта «Кортеж» и очень напоминает британские лимузины класса люкс Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost, однако, как сообщает журнал The Drive, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт обратился к немецким компаниям Porsche и Robert Bosch за помощью в разработке нового лимузина», — пишет Newsweek.

При этом автор, со ссылкой на то же американское издание The Drive, отмечает, что хотя «путинский автомобиль Aurus, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты, по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега Путина».

Newsweek напомнил, что Обама получил своего «Зверя» в 2009 году. Лимузин был создан General Motors (люксовый бренд Cadillac, разработавший машину, принадлежит GM — «Газета.Ru» ) с нуля при поддержке экспертов из секретных служб. Машина получила стекла толщиной в 12,5 сантиметров и двери толщиной в 20 сантиметров.

Издание отмечает, что «Зверь» сделан из стали, алюминия, титана и керамики и имеет шторки из фибергласа на окнах. Его топливный бак не может взорваться благодаря специальной пене. Корпус автомобиля также защитит от химических атак, а его стальные колесные диски сделаны таким образом, что автомобиль будет продолжать движение, даже если его кевларовые шины будут повреждены.

Барак Обама однажды обмолвился журналистам, что его машина построена на базе рамы танкового образца.

При этом стоить отметить, что «Кортеж» начала разрабатываться в России лишь в 2012 году, вследствие чего сравнивать оба автомобиля с чисто технической точки зрения изначально некорректно — десятилетний разрыв в их создании по меркам современного автопрома это целая эпоха.

Неудивительно, что двигатель лимузина Трампа заметно уступает по своим характеристикам автомобилю Владимира Путина. Под капотом у «Зверя» установлен восьмицилиндровый V-образный мотор объемом 6,6 л мощностью 403 л.с. — на этот факт также обращает внимание автор материала. Зато лимузин Трампа весом 7,5 тонн оказался заметно, сразу на полторы тонны, тяжелее российского «Сенат-лимузина».

В конце материала журналист отмечает, что «лидерство» России в области президентских лимузин, скорее всего, закончится после презентации нового автомобиля Дональда Трампа, который ожидаемо должен заметно превосходить по ряду характеристик нынешний «трампомобиль».

«Осенью прошлого года такая модель, накрытая чехлом камуфляжного цвета, была замечена рядом с испытательным полем GM в Мичигане», — отмечает Newsweek.

Напомним, что после инаугурации Путина и публичного дебюта президентского лимузина и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров рассказал и о судьбе других автомобилей, созданных в рамках «Кортежа». Все они получили название Aurus. Имя бренда родилось из слияния двух слов: Aurum (по латыни «золото») и Russia («Россия»).

«Мы с конца августа — начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей — седанов и лимузинов. Если бизнес готов заказывать такие автомобили — ограничений в этом смысле нет», — заявил он.

Серийные версии Aurus будут точно стоить более 10 млн рублей.

По словам и.о. министра, автомобили по всем своим параметрам находятся в «самой премиальной категории». «Но он точно будет дешевле, как минимум, на 20%, чем Rolls-Royce Bentley . Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — отмечал он. Между тем, тот же Мантуров в январе этого года заявил, что цены на автомобили будут ориентировочно начинаться от 6 млн рублей. Также он рассказал, что все модели линейки получат собственные названия, выбранные по имени башен Кремля.

По его словам названия машин были выбраны по названиям кремлевских башен. «Сенат» — это седан и лимузин, минивэн — это «Арсенал», а SUV, внедорожник, который выйдет в конце следующего года, — это «Комендант», — добавил Мантуров.