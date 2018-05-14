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JAC возвращается на рынок России
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JAC возвращается на рынок России 

Daily-Motor 30 минут назад
Фото: Daily-Motor
Недавно стало известно о том, что китайская компания JAC вновь вернулась на отечественный рынок. Более того, в конце года производитель планирует расширить актуальный модельный ряд своими новинками.
Паркетники JAC уже завезены в несколько дилерских центров России. Известны и ценники на паркетники. Так, за S3 производитель просит шестьсот девяносто девять тысяч рублей, а модель S5 обойдётся на сто тысяч дороже. Всего же с начала года в стране было поставлено на учёт десять новых автомобилей китайского производителя.
Напомним, что вплоть до 2016 года производитель из Поднебесной продавал в нашей стране свои седаны, а также хетчбэки, которые сходили с конвейера завода в Таганроге. Однако, позже производитель решил сосредоточиться исключительно на грузовиках. Теперь легковые автомобили попадают на рынок России из Казахстана.
Отметим, что официальный дистрибьютор компании JAC также подтвердил информацию о том, что россияне вновь смогут приобретать машины бренда в дилерских центрах. Однако, в настоящее время производитель предлагает только автомобили старых моделей.
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