JAC возвращается на рынок России

Недавно стало известно о том, что китайская компания JAC вновь вернулась на отечественный рынок. Более того, в конце года производитель планирует расширить актуальный модельный ряд своими новинками.

Паркетники JAC уже завезены в несколько дилерских центров России. Известны и ценники на паркетники. Так, за S3 производитель просит шестьсот девяносто девять тысяч рублей, а модель S5 обойдётся на сто тысяч дороже. Всего же с начала года в стране было поставлено на учёт десять новых автомобилей китайского производителя.

Напомним, что вплоть до 2016 года производитель из Поднебесной продавал в нашей стране свои седаны, а также хетчбэки, которые сходили с конвейера завода в Таганроге. Однако, позже производитель решил сосредоточиться исключительно на грузовиках. Теперь легковые автомобили попадают на рынок России из Казахстана.

Отметим, что официальный дистрибьютор компании JAC также подтвердил информацию о том, что россияне вновь смогут приобретать машины бренда в дилерских центрах. Однако, в настоящее время производитель предлагает только автомобили старых моделей.